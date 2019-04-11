Rusya'dan NATO'ya uyarı

Rusya, Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçiş prosedürlerini ihlal etmelerinin askeri çatışmalara yol açabileceği konusunda NATO'yu uyardı.

Rusya Federasyon Konseyi, NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıldönümü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, Ukrayna gemilerinin Kerç Boğazı'ndan geçişinin NATO'nun da dahil olacağı askeri çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

DHA'nın haberine göre açıklamada NATO'nun, 2008 yılındaki Rus-Gürcü savaşında Gürcistan'ı desteklediği ve Ukrayna'nın 25 Kasım 2018'de "Rus karasularına yasadışı şekilde girmesine" de destek verdiği hatırlatılarak "NATO, böylece bu iki ülkedeki iktidarları, yasadışı hareket etmeleri ve yeni maceralara atılmaları konusunda cesaretlendiriyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rusya ile NATO'nun "karşılıklı saygı çerçevesinde, tarafların yasal hakları göz önünde bulundurarak, diktalardan ve ültimatomlardan kaçınarak yapıcı ilişkiler kurması gerektiği" belirtildi.