Rusya'dan Maduro'ya suikast girişimine ilişkin açıklama

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast girişiminde bulunulmasına ilişkin Rusya'dan açıklama geldi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini kınayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi'nin ulusal ekonomiyi canlandıracak öncelikli adımların belirlediği kurultayını takip eden bu eylemlerin ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yönelik olduğunun ortada olduğunu vurguladı.

Sputnik'in haberine göre, Rus Dışişleri, "Politik mücadele araçları olarak terörist yöntemlere başvurulmasını katiyen kabul edilemez olarak görüyoruz. Eminiz ki politik anlaşmazlıkların çözümü kesinlikle sadece barışçıl ve demokratik yollarla gerçekleşmeli" ifadelerini kullandı.