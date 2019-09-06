Rusya’dan Kuzey Kutbu’nda 21 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğalgaz projesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkenin en büyük özel enerji şirketi Novatek’in Kuzey Kutbu’nda geniş kapsamlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesi başlattığını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Novatek’in Kuzey Kutbu’nda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) projesi "Kuzey Kutbu LNG 2"yi başlattığını duyurdu.

Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin de katıldığı Doğu Ekonomik Forumu’nda, projeyi Rus firma Novatek’in üstleneceği ve şirketin ortakları Fransız Total, Çinli CNPV ve CNOOC ile Japon konsorsiyumu Mitsui&Co ve JOGMEC’in projede yer alacağı belirtildi.

21 MİLYAR DOLAR

Projenin finansmanı için şirketlerin üzerinde uzlaştığı rakam 21 milyar dolar (yaklaşık 119 milyar lira). Hisse payının yüzde 60’ı Novatek, yüzde 10’u Total, yüzde 10’u CNPV, yüzde 10’u CNOOC ve kalan yüzde 10’u da Mitsui&Co ve JOGMEC’e ait.

İLK İHRACAT 2023'TE

Proje kapsamında çalışmalar Rusya’nın kuzeyindeki Obi Körfezi’nde yer alan Utrenneye sahasında yapılacak. Rusya kontrolündeki Gydan Bölgesi’nde ise doğalgaz sıvılaştırma santrali kurulacak. Santralin kapasitesinin 19.8 milyon metrik ton olması ve ilk ihracatın 2023’te başlaması planlanıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK GAZ İHRACATCISI

Dünyanın en büyük gaz ihracatçısı Rusya, Asya piyasalarına satış yapmak için Kuzey Kutbu’ndaki LNG potansiyelini uzun süredir geliştirmeye çalışıyor.

1994’te kurulan Novatek şirketi, iki yıl önce Kuzey Kutbu’ndaki ilk LNG santralini Yamal Bölgesi’nde açtıktan sonra, Rusya’nın en büyük doğal gaz üreticisi olmuştu.

