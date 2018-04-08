Rusya'dan 'kimyasal' açıklaması

Rusya, Doğu Guta’da cihatçı grupların elinde tuttuğu son yer olan Duma’da Suriye ordusu tarafından kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Suriye'de Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Suriye ordusunun Duma’da kimyasal silah kullandığına ilişkin iddialar için, "Bu bilgiyi kesin bir biçimde yalanlıyoruz" dedi.

Yevtuşenko ayrıca, silahlı grupların Duma’dan çıkmasının ardından buraya uzmanlar göndererek söz konusu iddiaların uydurma olduğunu kanıtlamaya hazır olduklarını da belirtti.

"Batılı bir dizi ülke Duma’dan militanların çıkarılması için yapılan operasyona devam edilmesini engellemeye çalışıyor" diye devam eden Yevtuşenko, bu nedenle ‘Batı’nın en çok sevdiği tema olan kimyasal silah kullanıldığı’ iddiasının kullanıldığını söyledi.