Rusya'dan Kim Jong-un'a davet

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, KDHC lideri Kim Jong-un'u Pyongyang'daki görüşme sırasında Rusya'ya davet etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ninbaşkenti Pyongyang kentinde Kim Jong-un ile görüştü.

Rusya'nın açıklamasına göre Lavrov görüşme sırasında Kim Jong-un'a "Rusya'ya gelin, sizi görmekten çok mutlu oluruz" diyerek davette bulundu.

Lavrov, KDHC liderine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in selamlarını iletirken, Putin'in "Kore yarımadasında başlatılan büyük süreç dolayısıyla başarılar dilediği" açıklandı.

Lavrov, Kim Jong-un ile resmi görüşme gerçekleştiren ilk Rus yetkili oldu.