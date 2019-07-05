Rusya'dan Karadeniz’de ABD uçaklarına engelleme

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kırım açıklarında ABD’ye ait P-8A Poseidon uçağı Rus uçakları taradından engellendi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım’a 75 kilometre kadar yaklaşan ABD’ye ait P-A Poseidon uçağına müdahale edildiği açıklaması yaptı.

Açıklamada “Su-37 mürettebatı sınır yakınlarında tespit edilen uçağa güvenli mesafeden yaklaştı ve ABD’ye ait P-8A Poseidon uçağı olduğunu saptadı” ifadesi kullandı ve uçağın engellendiği duyuruldu.

ABD’nin Karadeniz’de görev yapan 6. Filosundan gelen açıklamdaysa üç uçuşun yapıldığı belirtilirken “Birinci ve üçüncü etkileşimin güvenli olduğu tespit edildi. İkinci etkileşimin ise Su-35'in doğrudan görev uçağının önüne hızlı bir şekilde geçiş yapması nedeniyle güvensiz olduğu tespit edildi. Bu da pilotlarımızı ve mürettebatımızı tehlikeye attı” denildi.

Rusya’nın tutumunun “sorumsuz” olduğunu öne süren 6. Filo yetkilileri bu gibi etkileşimlerin "yanlış hesaplama riskini ve havada çarpışma potansiyelini arttırabileceiğini" açıkladı.