Rusya’dan İngiltere’ye 1 ay süre

Rus Dışişleri, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri'nden İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Laurie Bristow'un Dışişleri'ne çağrılmasının nedenine ilişkin yapılan açıklamada, İngiliz elçiye Londra'nın "provokatif eylemleri" yüzünden protesto notası verildiği belirtildi.

Sputnik'in haberine göre ayrıca Bristow, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğine dair bilgilendirildi.

SINIR DIŞI KARARI

Moskova'nın diplomatlarını sınır dışı eden ülkelere benzer şekilde karşılık vereceği öğrenildi.

Moskova'nın sınır dışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:

İtalya: 2 diplomat

Finlandiya: 1 diplomat

Polonya: 4 diplomat

Litvanya: 3 diplomat

Hollanda: 2 diplomat

Letonya: 1 diplomat

İsveç: 1 diplomat

Estonya: 1 askeri ataşe

Çekya: 3 diplomat