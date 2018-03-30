Rusya’dan İngiltere’ye 1 ay süre

Rusya Dışişleri'nden İngiltere'nin Moskova Büyükelçisi Laurie Bristow'un Dışişleri'ne çağrılmasının nedenine ilişkin yapılan açıklamada, İngiliz elçiye Londra'nın "provokatif eylemleri" yüzünden protesto notası verildiği belirtildi.
Sputnik'in haberine göre ayrıca Bristow, Rusya'daki diplomat sayısını, Rusya'nın İngiltere'deki diplomatlarının sayısına indirmesi için Londra'ya 1 ay süre verildiğine dair bilgilendirildi.
SINIR DIŞI KARARI
Moskova'nın diplomatlarını sınır dışı eden ülkelere benzer şekilde karşılık vereceği öğrenildi.
Moskova'nın sınır dışı edeceği diplomatların sayısı şöyle:
İtalya: 2 diplomat
Finlandiya: 1 diplomat
Polonya: 4 diplomat
Litvanya: 3 diplomat
Hollanda: 2 diplomat
Letonya: 1 diplomat
İsveç: 1 diplomat
Estonya: 1 askeri ataşe
Çekya: 3 diplomat