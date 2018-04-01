Rusya'dan İngiltere ve Fransa'ya 'Skripal' vakasına ilişkin 14 soru

Rusya, casus krizine ilişkin olarak İngiltere'ye 14, Fransa'ya 10 soru yöneltti.

Rusya ile İngiltere arasında casus krizi devam ederken, Rusya Dışişleri Bakanlığı İngiltere ve Fransa'ya bir dizi soru yöneltti.

İngiltere'ye 14, Fransa'ya 10 soru yönelten Rusya'nın sorularının, çifte ajan Sergey Skripal'ın ve kızının zehirlenmesine ilişkin soruşturma ve soruşturmaya Fransa'nın dahil olma sebeplerine yönelik olduğu bildiriliyor.

Rusya'nın soruşturmacıların uzmanlık seviyesini de sorguladığı aktarılıyor.

İngiltere'nin suçlamalarını kabul etmeyen Rus yetkililer, saldırıya uğrayan isimlerden Yulya Skripal'ı görmek istiyor.

Yulya Skripal'ın Rus vatandaşı olduğuna dikkat çeken yetkililer, İngiltere'nin görüşmeye izin vermesinin yasal zorunluluk olduğunu vurguluyor.