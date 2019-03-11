Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı haberlerine yalanlama

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının İdlib'e operasyon düzenlediğine dair iddiaları yalanladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının İdlib'de bombardıman düzenlediği yönündeki iddiaları yalanladı.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Rus medyasında bazı ‘askeri kaynaklara' dayandırılarak, Rusya Hava Kuvvetleri'nin İdlib'deki seçilmiş hedeflere hava saldırıları düzenlendiği şeklinde iddialar yer almıştır. Bu iddiaların gerçeklerle kesinlikle ilgisi yoktur. İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde hiçbir saldırı düzenlenmemiştir" denildi.

Sputnik'in aktardığına göre Rus uçaklarının İdlib'deki terörist gruplara bombardıman düzenlediği yönündeki iddialar Kommersant gazetesinde yer almıştı. Haberde Ankara'nın bu bombardıman konusunda bilgilendirildiği ve buna itiraz etmediği belirtilmişti.

Kommersant'ın haberinde ayrıca, İdlib'de şu an için geniş çaplı bir operasyon düzenlenmesinin planlanmadığı, Rusya'nın hâlâ Soçi Mutabakatı'nın yerine getirilmesini umduğu ifade edilmişti.

SÜRE DOLMASINA RAĞMEN ÖRGÜTLER ÇEKİLMİŞ DEĞİL

Soçi'de imzalanan mutabakata göre, silahlı örgütlerin İdlib'deki tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil. Hatta İdlib'in büyük bölümü hâlâ El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir'uş Şam'ın kontrolünde.

Devlet Başkanı Vladimir Putin de dahil olmak üzere Rus yetkililer, "Türkiye'nin, mutabakatın sahada uygulanması için elinden geleni yaptığını ve bunun kolay bir iş olmadığını" açıklarken, son dönemde Rusya'dan gelen mesajlarda "terörist grupların İdlib'deki varlığına sonsuza dek tahammül edilemeyeceği" vurgusuna daha sık yer veriliyor.