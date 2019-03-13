Rusya'dan İdlib'e hava operasyonu

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim askeri üssüne saldırı planlayan Hayat Tahrir'uş Şam'a (HTŞ) yönelik Türkiye'yle görüşüldükten sonra noktasal hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasında, HTŞ'nin Hmeymim üssüne yönelik insansız hava araçlarını kullanarak bir saldırı planladığının öğrenildiği kaydedildi.
Sputnik'in aktardığına göre açıklamada, "13 Mart'ta Türkiye'yle koordinasyon içinde, Rus Hava Uzay Kuvvetleri'ne ait uçaklar, Hayat Tahrir'uş Şam (Nusra) terörist grubunun İdlib şehrindeki silah ve mühimmat deposuna noktasal vuruş gerçekleştirdi" denildi.
Sözkonusu depoya dün saldırı amaçlı insansız hava araçlarının getirildiği belirtilirken, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Teröristler, bu insansız hava araçlarını Rusya'nın Hmeymim hava üssüne yönelik hava saldırısında kullanmayı planlıyordu" denildi.