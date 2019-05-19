Rusya'dan İdlib açıklaması: Suriye ordusu ateş açmayı tek taraflı olarak durdurdu

Rusya tarafından yapılan açıklamada Suriye ordusunun, cihatçılara saldırılara devam etmesine karşın İdlib’de ateş açmayı tek taraflı olarak durdurma kararı aldığı belirtildi.

Rusya’nın Suriye’de çatışan tarafları uzlaştırma merkezinin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin silahlı güçleri, 18 Mayıs 00:00’dan itibaren İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde ateş etmeyi tek taraflı olarak durdurmuştur” denildi.

“Bununla beraber Hama, Lazkiye ve Halep’te, cihatçılar, hükümet güçleri ve sivillerin olduğu alanlara ateş açmaya devam etmektedir” diye devam eden açıklamada, sadece 18 Mayıs’ta cihatçıların çatışmasızlık halini 13 defa ihlal ettiği kaydedildi.

MUTABAKATA UYULMADI

Ayrıca cihatçıların Astana süreci ile Soçi Mutabakatı kapsamında kullanımı yasaklanan havan topları ve roket sistemleri kullandığı da vurgulanan açıklamada, cihatçıların ateş açması sonucu üç Suriye askerinin yaralandığı da belirtildi.

Rusya ve Türkiye’nin Soçi'de imzaladıkları mutabakata göre, aralarında El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam da bulunan "radikal terör örgütlerinin" İdlib'deki silahsızlandırılmış tampon bölgeden çekilmesi gerekiyordu. Ancak sürenin 15 Ekim 2018'de dolmasına rağmen bu örgütlerin üyelerinin hepsi buradan çekilmiş değil.

Mutabakata rağmen İdlib'in büyük bölümü hala El Kaide kontrolünde.