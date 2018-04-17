Rusya'dan Google ve Amazon IP adreslerine engelleme

Rusya, Telegram mesajlaşma servisi tarafından kullanıldığı belirtilen Google ve Amazon’un IP adreslerini engelledi.

Rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor tarafından Salı günü yapılan açıklamada, Moskova’nın bu hafta yasakladığı Telegram mesajlaşma servisi tarafından kullanıldığı belirtilen Google ve Amazon’un sahip olduğu IP adreslerinin engellediği bildirildi.

Roskomnadzor, mahkemenin Telegram'a yönelik yasak kararının dün devreye girdiğini duyurmuş, Google ve Android'den Telegram uygulamasını uygulama dükkanlarından kaldırmasını istemişti.

Geçen Cuma günü Moskova'da bir mahkeme, mesaj şifreleme kodlarını Rus istihbaratı ile paylaşmayan Telegram'ın kapatılmasına hükmetmişti. Dava, Roskomnadzor'un şikayeti üzerine görüldü. Roskomnadzor, "terör örgütleri tarafından kullanılabileceği" gerekçesiyle Telegram’dan mesaj şifreleme kodlarını Rus istihbaratıyla paylaşmasını talep ediyordu.

Interfox haber ajansının bildirdiğine göre Roskomnadzor Başkanı Alexander Zharov, 18 alt ağın ve Google ile Amazon’a ait çok sayıda IP adresinin engellendiğini bildirdi.

IP adreslerinin engellenmesi, Rus internet kullanıcılarının Google ve Amazon sunucuları üzerinden Telegram'a içerik yönlendiren hizmetlere erişimini engelledi.

Zharov, Interfox'a verdiği demeçte, Roskomnadzor'un Çarşamba gününe kadar Amazon'dan ve Google'dan “yasal olarak anlamlı” yanıtlar almayı umduğunu söyledi.

Reuters'in erişmeye çalıştığı iki şirket, konu hakkında bir açıklama yapmadı.

Telegram CEO'su Pavel Durov "dijital direnç" çağrısında bulunarak, internet özgürlüğünü desteklemek için VPN destekleyen şahıs ve şirketlere bitcoin cinsinden milyonlarca dolar hibe vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Rus kullanıcılar, tüm Telegram kullanıcılarının yüzde 7'sini içeriyordu.

Gazetecilerin ve Rusya'nın siyasi muhalefetinin üyeleri arasında popüler olmanın yanı sıra Telegram, Kremlin tarafından gazetecilerle iletişim kurmak ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in sözcüsü ile düzenli konferans görüşmeleri yapmak için de kullanılıyordu.