Rusya'dan Golan uyarısı: Karar savaşa yol açar

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD Başkanı Donald Trump'ın işgal altındaki Golan Tepeleri kararını yorumladı. Volodin, Golan Tepeleri üzerindeki 'İsrail egemenliği' tanıyan Trump'ın kararı için "Bu doğrudan savaşa sürükleyen bir yol" diye konuştu.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, ABD’nin işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde ‘İsrail egemenliğini’ tanımaya ilişkin kararının tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda uyardı.

Sputnik'in haberine göre Volodin, “ABD’nin Golan kararının doğrudan savaşa neden olabilecek bir yol olduğunu” belirtti.

Duma’da Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya gelen Volodin, “Bu karar aslında Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyi yok sayılarak alındı. Bu nedenle tüm devletler bu kararla ilgili konuşmalı. Eğer ileride de dünya, alınan bu tür kararlar doğrultusunda ilerlemeye devam edecek olursa, herkesin birbiriyle savaşıyor olacağı bir duruma gelinebilir” açıklamasında bulundu.

ABD’nin ‘güçlünün hukuk üstünlüğünü’ kullandığını belirten Lübnan Cumhurbaşkanı ile aynı fikirde olduğunu belirten Volodin, “Bu doğrudan savaşa sürükleyen bir yol” diye konuştu. “Savaşa, gerilimin tırmanmasına izin vermemek için her şeyin yapılması gerektiğini” söyleyen Volodin, küresel güvenliği diyalog yoluyla güçlendirme çağrısı yaptı. Volodin, “Bunu Duma’nın ve Lübnan Cumhuriyeti’nden meslektaşlarımızla birlikte parlamento boyutunda daha aktif olacağını umduğum temasların görevi olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.