Rusya'dan gelen iddia: 'Erdoğan bana NATO'dan çıkmaya hazır olduğunu söyledi'

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin 'Bana bizzat Türkiye’nin NATO’dan çıkmaya hazır olduğunu söyledi' iddiasında bulundu.

Rusya Liberal Demokrat Partisi (LPDR) lideri Vladimir Jirinovski, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları görüşme sırasında NATO’dan çıkmaya hazır olduklarını söylediğini ileri sürdü.

Sputnik Türkiye‘nin haberine göre, Telegram’dan açıklama yapan Jirinovski “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep (Tayyip) Erdoğan’la iki kez görüştüm. Bana bizzat Türkiye’nin NATO’dan çıkmaya hazır olduğunu söyledi. AB üyesi olmak istiyorlar, ancak kabul edilmiyorlar. Talepleri birbiri ardına yerine getiriyorlar ancak alınmıyorlar. NATO’ya ise ilk kabul edilenlerden oldular, zira bulundukları bölge Rusya’ya karşı eylemler için uygun” dedi.