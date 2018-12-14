Rusya'dan 'Fırat'ın doğusuna operasyon' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenleyeceği harekatla ilgili tüm taraflarla iletişim halinde olduklarını belirtti ve taraflara sağduyulu hareket etme çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Kürtlere karşı düzenleyeceği harekatın tüm taraflarıyla iletişim halinde olduklarını belirterek, tüm tarafları sağduyulu hareket etmeye çağırdı.

Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Rusya-Suriye 11. Hükümetlerarası Komisyon toplantısına katılan Bogdanov Sputnik'e yaptığı açıklamada, "Suriye ve dışındaki Kürtler de dahil tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz. Tüm tarafları sağduyuya davet ediyoruz. En nihayetinde, diyalog ve siyasi metotların silahlı çatışma, savaş ve yıkımdan daha iyi olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çarşamba günü yaptığı açıklamada birkaç gün içinde Fırat'ın doğusuna harekat başlatacaklarını belirtmişti.