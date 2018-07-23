Rusya'dan Ermenistan'a 200 milyon dolarlık silah

Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan, Rusya'dan 200 milyon dolarlık silah aldıklarını duyurdu.
Tonoyan, silahların gelişmiş teknolojili olduğunu ve bir kısmının Rus ordusu tarafından kullanılmakta olduğunu belirtti.
Ermenistan'ın satın aldığı silahlar arasında Smerch füzeler, Igla-S karadan havaya füze sistemi, Avtobaza-M radyo gözlem sistemi ve diğer çeşit silahlar olduğu bildiriliyor.
Rusya ve Ermenistan'ın askeri işbirliğinin eylemlerle iktidara gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan döneminde de sürdüğü görülüyor.