Rusya'dan 'dolarsızlaşma' hamlesi

Rusya Merkez Bankası, 100 milyar dolarlık rezervini Çin yuanı, Japon yeni ve avroya dönüştürerek doların Rus dış rezervlerindeki payını yüzde 43,7'den yüzde 21,9'a düşürdü.

ABD'nin yaptırım politikası nedeniyle ekonominin dolara bağımlılığını azaltma çabasındaki Rusya'da, Merkez Bankası'nın yayımladığı son rapora göre, doların Rus dış rezervlerindeki payı yüzde 41,7'den yüzde 21,9'a geriledi.

Rusya Merkez Bankası'nın yayımladığı son çeyrek dönem raporuna göre banka, 100 milyar dolarlık rezervini çeşitli para birimlerine çevirerek Mart-Haziran 2018 döneminde doların Rus dış rezervlerindeki payını 43,7'den 21,9'a düşürdü.

Sputnik'te yer alan habere göre, dolar rezervinden aktarılan fonlarla avro rezervi yüzde 32, yuan rezervi yüzde 14,7, pound rezervi yüzde 6,3, yen rezervi yüzde 4,5, Kanada doları yüzde 2,3 ve Avustralya doları yüzde 1 artırıldı.

RUSYA VE ÇİN'İN TİCARET HACMİ 100 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bu arada Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Aralık 2018'de Rusya-Çin ticaret hacminin 100 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı. Gao, tarihi bir rekor olarak nitelediği bu rakamları daha yukarı çekmek için çalışmaya hazır olduklarını söyledi.