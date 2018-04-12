Rusya'dan BMGK'ye toplantı çağrısı

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Suriye için toplantıya çağırdı.
Perşembe, 12 Nisan 2018 22:31

Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Suriye gündemli olarak toplantıya çağırdı.