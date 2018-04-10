Rusya'dan BMGK'de Rakka için 'açık brifing' talebi

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, bugünkü BMGK oturumunda, 'BM'nin Rakka misyonunun sonuçları ve Er-Rukban sığınmacı kampındaki durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin açık brifingini talep ediyorum' dedi.

Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, ABD öncülüğündeki koalisyonun unutturmaya çalıştığı Rakka’daki inceleme misyonuyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’ni açık brifing toplamaya çağırdıklarını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre Nebenzya, bugün Ortadoğu'daki durumun ele alındığı oturumda, "Fırsattan yararlanarak, BM'nin Rakka misyonunun sonuçları ve Er-Rukban sığınmacı kampındaki durumla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi'nin açık brifingini talep ediyorum" dedi.

Rus diplomat, "Koalisyon üyelerinin, Suriye'deki eylemlerinden doğan sorunların çözümünü nasıl ertelemeye çalıştığını görüyoruz. Özellikle de halı bombardımanı sırasında Rakka'nın yeryüzünden silinmesiyle ilgili" diye kaydetti.