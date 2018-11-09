Rusya'dan Avusturya'ya nota

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın, Avusturyalı emekli bir askerin Rusya'ya casusluk yaptığı iddialarına ilişkin açıklamaları nedeniyle Avusturya'ya protesto notası verdiği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturyalı yetkililerin Rusya'ya yönelik açıklamaları nedeniyle, Avusturya'nın Moskova Büyükelçisi'nin, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Avusturya'nın, "casusluk ve istihbarat" iddialarına ilişkin Rusya ile doğrudan irtibata geçmemesinin, şaşkınlıkla karşılandığı vurgulanarak "Avusturya, Rusya ile doğrudan temasa geçmek yerine, basın yoluyla sansasyonel bilgiler sağlama yoluna gitmiştir. Kanıt olmadan sadece şüpheyi temel alan söz konusu yaklaşım, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin karmaşık hale gelmesine neden olmuştur" ifadesine yer verildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bugün yaptığı açıklamada, ordudan emekli bir subayın, 90'lı yılların başından bu yana Rusya gizli servisine casusluk yaptığına ilişkin şüphelerin olduğunu söylemişti. Avusturya Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı. Emekli askerin söz konusu dönemde Rusya'dan 300 bin avroluk ödeme aldığı öne sürülüyor.