Rusya'dan 'ajan' açıklaması: Londra yönetimi önemli bilgileri halktan saklıyor

Rusya, İngiltere'yi eski Rus ajan ve kızının zehirlenerek ölmesiyle ilgili bilgileri İngiliz halkından saklamakla suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın İngiltere'de zehirlenmesinin ardından başlatılan soruşturma süreci hakkında açıklama yapıldı.

Sputnik'in haberine göre, açıklamada, Londra yönetiminin soruşturmaya ilişkin bazı önemli bilgileri İngiliz halkından sakladığı belirtildi.

Londra'nın Skripal davası soruşturmasıyla ilgili önemli hususları İngilizlerden dahi sakladığı ve toplam yaralı sayısının halen bilinmediğini kaydeden Rus Dışişleri, "İngiliz hükümetinin tutumu, birçok soru işareti doğuruyor. İngiliz halkı, ciddi tehdit oluşturan bu olayla ilgili önemli hususlarından bihaber tutuluyor, toplam yaralı sayısı bilinmiyor" ifadelerini kullandı.