Rusya'dan açıklama: ABD casus uçakları oradaydı

Suriye'deki Rus üssüne yapılan saldırı sırasında ABD casus uçaklarının bölgede olduğu açıklandı.

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Askeri Hava Üssü cihatçıların saldırısına uğramıştı. 13 insansız hava aracı kullanılan saldırı, Rus ordusu tarafından püskürtülmüştü. Saldırıda kullanılan İHA'ların Rusya tarafından düşürüldüğü açıklanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırının gerçekleştirildiği sırada ABD casus uçaklarının Suriye'deki Rus üsleri üzerinde uçmakta olduğunu açıkladı.

6 Ocak'ta yapılan saldırıya ilişkin önceki açıklamalarda Rusya'nın üslerde üssü savunabilecek kadar güç bulundurduğu ve saldırıların tehdit teşkil etmediği belirtilmişti.