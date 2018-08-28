Rusya'dan ABD'ye yanıt: Aynı şekilde karşılık vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin yaptırım tehditlerine yanıt verdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Skripal ve kızının zehirlenmesi olayıyla ilgili olarak Rusya'ya getirilen yaptırımlara aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Slovakya'da yayın yapan Pravda gazetesine konuşan Lavrov, "Kendi açımızdan tüm saldırılara karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yanıt veriyor, sakin ve faydacı bir şekilde davranmaya devam ediyoruz" dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rusya ile ültimatom diliyle konuşulmasının faydasız olduğunu belirten Lavrov karşılıklı çıkarları gözeterek hâlâ Washington'la işbirliği ve diyaloğa açık olduklarını ifade etti.

ABD, Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlendiği olayda kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialarla ilgili Moskova'ya yeni yaptırımlar getirmişti.