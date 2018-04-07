Rusya'dan ABD'ye piyasa ekonomisi hatırlatması

ABD'nin son açıkladığı Rusya'yı hedef alan yaptırımların ardından Moskova'dan sert ve ironik bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bu adımını 'piyasa ekonomisine karşı' bir konumlanış olarak değerlendirdi.

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