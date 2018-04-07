Rusya'dan ABD'ye piyasa ekonomisi hatırlatması

ABD'nin son açıkladığı Rusya'yı hedef alan yaptırımların ardından Moskova'dan sert ve ironik bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bu adımını 'piyasa ekonomisine karşı' bir konumlanış olarak değerlendirdi.
Dış Haberler
Cuma, 06 Nisan 2018 19:17

ABD'nin Moskova'yı hedef alan yaptırım kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaparak Washington'a “serbest piyasa kurallarını” hatırlattı.

Rusya'nın yaptırım kararları ve gelecekteki herhangi bir düşmanca tutumu sert yanıtlayacağının vurgulandığı açıklamada, “İdari önlemlerle rakiplerin tasfiyesine yönelik olanlar dahil sonu gelmeyen yaptırımlarla Washington, gerçekte piyasa ekonomisine; adil ve serbest rekabete karşı bir yönde ilerliyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada “Burada yalnızca ABD'nin mümkün olan her yöntemi kullanarak küresel egemenliğini garanti altına alma arzusu kalıyor” dendi.

Hiçbir baskı önleminin, Rusya'yı kendi yolundan döndüremeyeceğinin; bunların yalnızca ABD'nin hedeflerini gerçekleştirmekteki acizliğini göstereceğinin ve Rusya toplumunu birleştireceğinin vurgulandığı açıklamada “Washington'a, bizimle yaptırım diliyle konuşabileceği yanılsamasını terk etmesi tavsiyesinde bulunmak istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

'DENGELEYECEK BİR YOL BULUNUR'

Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev de, Moskova'nın ABD yönetimiyle ilişkilerinin ABD'nin yeni yaptırımlarıyla sona ermeyeceğini, birey ve kurumlara yönelik yaptırımları dengeleyecek yolların bulunacağını söyledi.