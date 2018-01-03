Rusya'dan ABD'ye 'İran' yanıtı

ABD'nin İran'daki protestolar için BMGK'yı acil toplantıya çağırmasına Rusya'dan yanıt geldi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in İran'da devam eden protestolarla ilgili BM Güvenlik Konseyine (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacaklarını açıklamasına Rusya'dan yanıt geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Haley'e ABD'de kitlesel tutuklamaların nasıl yapıldığını anlatmasını tavsiye etti.

Zaharova, "Şüphesiz, ABD heyetinin dünyaya anlatacağı şeyler vardır. Örneğin; Haley, ABD'nin protesto gösterilerini dağıtma deneyimlerini paylaşabilir, kitlesel tutuklamaların nasıl yapıldığının ve Occupy Wall Street eyleminin nasıl bastırıldığının detaylarını anlatabilir" ifadelerini kullandı.