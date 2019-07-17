Rusya'dan ABD'ye gönderme: Tango iki kişiliktir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'ye ilişkin, 'Aramızdaki ilişkiler dünyadaki istikrar için kilit unsurdur. Ancak her şey bize bağlı değil. Dedikleri gibi, tango 2 kişiliktir' dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov​,​​ Rusya’nın ABD ile ilişkilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Rusya ve ABD’nin özel sorumluluklarının olduğunu düşündüklerini belirten Lavrov, "Birleşmiş Milletler’in kurucu ülkeleriyiz ve Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyiz. Aramızdaki ilişkiler dünyadaki istikrar için kilit unsurdur. Ancak her şey bize bağlı değil. Dedikleri gibi, tango 2 kişiliktir” dedi.

'HERKES TRUMP GİBİ DÜŞÜNMÜYOR'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yaklaşımı hakkında da fikirlerini beyan eden Lavrov, “Amerika tarafından durum oldukça karmaşık. Bir yandan Sayın Trump, Rusya ile iyi geçinmek konusunda pozitif açıklamalar yapıyor ancak Washington’da herkes onun tavrını takınmıyor. Bize karşı temelsiz iddialarda bulunmak, ekonomik yaptırımlar uygulamak, üçüncü ülkelerden vatandaşlarımızı kaçırtmak, Rusya’nın dış politikalarını baltalamak ve içişlerimize müdahale etmek için dostane olmayan tavırların sergilenmesi bunun bir örneği. Birçok Amerikalı politikacı Rusya karşıtı politikalar takınarak rakiplerini alt etmeye çalışıyor. Bu yaklaşımın 2020 ABD başkanlık seçiminde yükseleceğini düşünüyoruz. Ancak pes etmek niyetinde değiliz. Amerikalılar ile temas noktaları aramaya devam edeceğiz” diye konuştu.