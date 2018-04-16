Rusya'dan ABD şirketlerine yaptırım hazırlığı

​Rusya, nükleer, füze ve uçak alanlarında ABD şirketleriyle işbirliğini yasaklamaya hazılanıyor. Boeing’e titanyum satışında da kısıtlama getiriliyor.

ABD'nin Rus şirketlere yönelik yeni yaptırım listesi açıklamaya hazırlanırken Rus Meclisi de ABD şirketlerine karşı bir yasa tasarısını gündemine aldı.

Rusya'da nükleer, füze ve uçak alanlarında ABD şirketleriyle işbirliğini yasaklayan ve ABD'de üretilen alkol ve tütün ithalatını kısıtlayan yasa tasarısı hazırlandı.

TELİFSİZ ÜRETİM

Tasarı aynı zamanda Rus şirketlerin telif hakkının ABD'de ve ABD'yle müttefik olan ülkelerde bulunduğu ürünleri telif hakkını almadan üretmeyi de içeriyor.

‘ABD’YE GEREKEN KARŞILIK VERİLECEK’

Tasarı, ABD yaptırımlarının ardından Devlet Duması sözcüsü Vyaçeslav Volodin ve parlamentodaki dört parti liderinin ortaklığıyla sunuldu.

Doğru Rusya Partisi lideri Sergey Mirinov, bu tasarıyla birlikte ABD'ye gereken karşılığı vereceklerini söyledi.

Rusya Başbakanı Medvedev, Moskova yönetiminin ABD yaptırımlarına karşılığın yeterli, ülkeyi zarara sokmayacak şekilde ve iyi hesaplanmış olacağını belirtti.

BOEING DE YAPTIRIM LİSTESİNDE

Ayrıca, işbirliği kısıtlaması dışında Rusya'nın hava-uzay alanında ABD'ye misilleme niteliğinde yaptırım uygulaması bekleniyor. Yaptırım uygulanacak şirketler arasında Boeing de bulunuyor.

Pravda'da yayınlanan habere göre Rusya, Boeing'e sağladığı titanyum miktarında kısıtlamaya gidecek. Haberde, ABD uçak endüstrisinin Rus titanyumuna yüzde 40 ila 60 oranında bağımlı olduğu belirtiliyor.