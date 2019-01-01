Rusya'daki gaz patlamasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Rusya'da Magnitogorsk kentindeki bir apartmanda yaşanan gaz patlamasında ölü sayısının 8'e yükseldiği açıklandı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Magnitogorsk kentindeki bir apartmanda yaşanan gaz patlamasında ölü sayısının 8'e yükseldiğini açıkladı.

Sputnik'e konuşan Acil Durumlar Bakanlığı yetkilisi, enkazdan 2 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını, 1 kişinin cesedinin yerinin tespit edildiğini ancak göçük riski nedeniyle çıkarılmadığını belirterek, ölü sayısının 8'e yükseldiğini ifade etti.

Tüm cesetlerin yetişkin bireylere ait olduğunu belirten yetkili, 35 kişinin akıbetinin belirsizliğini koruduğunu sözlerine ekledi.

Bu arada Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev, göçük riski oluşması nedeniyle enkaz kaldırma çalışmalarına devam etmenin imkansız olduğunu söyledi.

Ziniçev, göçük riskinin ortadan kaldırılmasının ardından enkaz kaldırma ve arama çalışmalarına devam edileceğini kaydetti.