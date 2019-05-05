Rusya’da yolcu uçağı iniş yaparken alev aldı: En az 41 ölü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaparken pistte alev aldı. Alevler içinde kalan uçakta en az 41 kişi öldü. Uçakta 73 yolcu ve beş mürettebat bulunuyordu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da SSJ-100 tipi bir yolcu uçağı, havalimanına acil iniş yaparken pistte alev aldı. Alevler içinde kalan uçakta en az 41 kişi öldü. Uçakta 73 yolcu ve beş mürettebat bulunuyordu.

Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan uçak, kısa süre sonra acilen havalimanına geri döndü.

Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, gazetecilere, Moskova-Murmansk seferini yaparken Şeremetyevo Havalimanı’na acil dönüş yapan ve piste inişi esnasında alev alan uçakta bulunanların durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Petrenko, “Uçakta mürettebat dahil 78 kişi bulunuyordu. Soruşturmada şu an gelinen noktada güncellenen bilgilere göre bu kişilerden 37 kişi hayatta kaldı” dedi.