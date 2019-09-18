Rusya'da virüs laboratuvarında patlama

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Koltsovo şehrinde yer alan Vector Enstitüsü'nde bir virüs araştırma laboratuvarında gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan laboratuvarda 'Ebola, HIV, Çiçek virüsü' araştırması yapıldığı ve virüsler için aşı geliştirildiği öğrenildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Koltsovo şehrinde yer alan Vector Enstitüsü'nde bir virüs araştırma laboratuvarında gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan laboratuvarda 'Ebola, HIV, Çiçek virüsü' araştırması yapıldığı ve virüsler için aşı geliştirildiği öğrenildi. RT'de yer alan habere göre patlamanın ardından acil durum ilan edilen bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yetkililer, patlamanın laboratuvarın bulunduğu binada yapılan bir inşaat çalışması sırasında gerçekleştiğini ve bir inşaat işçisinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Koltsovo Belediye Başkanı, bölgede tehlikeli madde salınımı olmadığını belirtti. Olaya ilişkin incelemenin sürdüğü bildirildi.