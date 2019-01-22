Rusya'da uçak kaçırma girişimi

Rusya’ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ndeki Surgut kentinden kısa süre önce Moskova’ya gitmek üzere havalanan Rus havayolları Aeroflot’a ait SU1515 sefer sayılı uçak 'acil bir durum' nedeniyle güzergâh değiştirdi. Uçaktaki silahlı bir kişinin güzergahın değiştirilmesini istediği belirtilirken, yetkililer konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Rusya'ya bağlı Hantı-Mansi Özerk Cumhuriyeti'nin Surgut kentinden Aeroflot'a ait SU1515 sefer sayılı uçak 14.55'te Moskova'ya gitmek üzere havalandı.

Sputnik'teki habere göre Moskova'daki Şeremetyovo Havalimanı'na 16.20'de iniş yapması planlanan uçak, "acil bir durum sebebiyle" güzergâh değiştirdi.

REN TV, 69 yolcu ve 7 mürettebatın bulunduğu Boeing 737 tipi uçaktaki Pavel Ş. isimli silahlı kişinin güzergahın değiştirilmesini istediğini aktardı.

Interfax haber ajansı da silahlı yolcunun uçağın Afganistan'a gitmesini istediğinin bildirildiğini yazdı.

'TERÖRLE MÜCADELE KOMİTESİ’NİN BİLGİSİNE BAŞVURUN’

Henüz Aeroflot’tan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Basında yer alan, uçakta silahlı bir kişinin bulunduğu iddialarının sorulduğu Aeroflot yetkilisi “Biz yorum yapmıyor ve olayla ilgili Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’ne başvurmanızı tavsiye ediyoruz” dedi.

ACİL İNİŞ YAPTI

Flight Radar sitesinin aktardığına göre, uçak çıkış limanına geri dönerek iniş yaptı. Aeroflot da uçağın iniş yaptığını doğruladı.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi’nden henüz bir açıklama yapılmazken, uçağın iniş yaptığı havalimanında en az 10 polisin bulunduğu, durumun sakin olduğu ve yolcuların tahliye edilmediği bildirildi.