Rusya'da tuhaf tartışma: Dünya Kupası aşkları

Dünya Kupası sırasında Rusları farklı uluslardan kişilerle cinsel ilişkilerden kaçınmaya çağıran Rus milletvekilinin ardından, aksi yönde bir çağrı geldi. Bir başka vekil; 'ne kadar çok aşk hikayesi o kadar iyi' yorumunu yaptı.

Dünya Kupası öncesi Rus milletvekilinin vatandaşları farklı uluslardan kişilerle cinsel "temas"lara karşı uyarmasının ardından, bir başka milletvekili taraftarları aksine davet etti.

TASS'ın haberine gore Rus milletvekili Mikhail Degtyaryov; "Dünya Kupası'nda ne kadar çok aşk hikayesi, farklı ülkelerden daha çok insanın aşık olması, o kadar daha çok çocuğun doğması iyidir" ifadelerini kullandı.

Milletvekili; “Bundan uzun yıllar sonra bu çocuklar ebeveynlerinin aşk hikayesinin 2018'de Rusya'daki Dünya Kupası sırasında başladığını hatırlayacaklar” dedi.

Degtvarvov'un yorumları, Rus parlamentosunun aile, kadın ve çocuk komitesi başkanı milletvekili Tamara Pletnyova'nın Çarşamba günü, Rusların yabancılarla, özellikle de "farklı bir ırk" ile, cinsel ilişkilerden kaçınmaları gerektiğini söylemesi üzerine geldi.

1980'deki Moskova Olimpiyatları sorasında Ruslar ve Afrika, Latin Amerika, Asya kökenli kişiler arasındaki ilişkilerden doğan çocuklarla ilgili bir soruyu yanıtlayan Pletnyova; “Kendi çocuklarımızı doğurmalıyız. Bu [farklı uluslardan ebeveyni olan] çocuklar, Sovyet döneminden beri çok acı çekti" demişti.

Pletnyova, milliyetçi olmadığını ama o çocukların acı çektiğini bildiğini söylemişti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov ise, Perşembe günü Kremlin’de konu hakkında kısa bir yorumda bulundu.

Peskov; "Rus kadınları kendi kararlarını vereceklerdir. Onlar dünyanın en iyi kadınları" dedi.