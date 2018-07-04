Rusya’da sınır muhafızlarına akıllı saat

Rusya’nın Kırım’da sınır güvenliği için aldığı askeri teçhizatlar arasında ısı ve harekete duyarlı akıllı saatler de yer alıyor. Askerlerin konumlarının anlık olarak takip edilmesini sağlayan saatler, askerlerin kaçırılma durumunda ya da olağandışı hareketler gördüğünde merkeze bildiriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Kırım’a teslim edeceği yüksek değere sahip askeri ekipmanlar arasında bulunan Strelets-Chasovoy isimli güvenlik sistemi dikkat çekiyor. Çeşitli güvenlik cihazları arasındaki iletişim ağı içerisinde tüm askerler için özel olarak üretilmiş akıllı saatler de bulunuyor.

Toplam 11 milyon dolara imzalanan sözleşme çerçevesinde sınır güvenlik muhafızları başta olmak üzere çok sayıda personel bu sistemleri ilk defa kullanacak. Özel işlevlere sahip olduğu belirtilen akıllı saatler, acil durumları tek tuşla merkeze bildirebiliyor. Hareket ve koordinasyonları anlık olarak takip eden akıllı saatler, olası kaçırılma durumunu derhal sisteme bildirebildiği gibi ısı sensörlerine de sahip.