Rusya’da Putin’i destekleyen rapçilerin klibi ‘beğenilmeyen video’ rekoru kırdı

Türkiye’de rapçilerin ‘Susamam’ çıkışı konuşulurken, Rusya’da sanatçılar Timati ve Guf’un Kremlin yanlısı ortak şarkısı Youtube’da ülke tarihinde en 'sevilmeyen' video oldu.

Türkiye’de rapçilerin "Susamam" şarkısı konuşulmaya devam ederken, Rusya’da yönetimi öven "Moskova" şarkısı ülkenin gündeminde.

Rusya'da sanatçılar Timati ve Guf'un Kremlin yanlısı ortak şarkısı Youtube'da ülke tarihinde en fazla “sevilmeyen" video oldu.

Rusya'da 8 Eylül'de yapılan seçimlerin hemen öncesinde yayınlanan ve tartışmaların odağındaki Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin'i öven video, kısa sürede Youtube'da 1 milyondan fazla kişi tarafından “beğenilmedi”.

Şarkı böylece Youtube'un Rusya bölümünde "en popüler olmayan klip" ünvanını aldı. Dünyada da en fazla sevilmeyen ilk 30 video arasına girdi.

Euronews’ten Bahtiyar Kucuk’un haberine göre, tepkiler üzerine sanatçı Timati, “kimseyi kızdırmak istemedim” diyerek şarkı klibini Youtube'dan sildi. Rapçi Guf da klipten dolayı özür dileyerek “ülkede seçimlerin olacağından bile haberim yoktu” dedi.

Sobyanin'in desteklendiği "Moskova" adlı şarkıda, "Bu şehir gay yürüyüşleri yapmaz. Prostestolara gidip saçma sapan konuşmayacağım. Sobyanin'in sağlığı için hamburger yiyeceğim" sözleri yer alıyor.

Ülkenin en ünlü rapçileri arasındaki Timati'nin 2015'te yayınladığı albümdeki bir parçada "Başkan Putin benim en iyi arkadaşım" sözleri bulunuyor.

