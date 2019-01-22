Rusya'da Putin'e duyulan güven 13 yılın en düşük seviyesinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e duyulan güvenin 13 yılın en düşük seviyesine gerilediği açıklandı. Putin'e güvendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 33,4 olarak duyuruldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvendiğini söyleyen Rusların oranı 2006 yılından beri en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 33,4 oldu.

Reuters'in haberine göre bu durum Putin için henüz sorun yaratmasa da, gelecek seçimler için olası rakipleri cesaretlendirebileceği söyleniyor.

Araştırmada Putin'i "onayladığını" söyleyenlerin oranıysa yüzde 60 oldu. Yüzde 90 seviyesinde olan bu rakam, hane gelirlerindeki düşüş ve emeklilik yaşındaki artışla birlikte gerilemişti.

Putin'e güvendiğini söyleyenlerin oranıysa 2015 yılında yüzde 71 seviyesindeydi.

Anketler Putin'in hala Rusya'da en çok güven duyulan siyasetçi olduğunu gösterirken, Putin'in peşinden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov geliyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan kimi yerel seçimlerde Putin tarafından desteklenen adaylar seçimi rakiplerine kaybetmiş, bu durum vergi artışlarına ve emeklilik reformuna duyulan tepkinin sonucu olarak yorumlanmıştı.