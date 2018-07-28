Rusya'da onbinler emeklilik yasasına hayır dedi

Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin çağrısıyla Moskova ve diğer birçok kentte düzenlenen eylemlerde on binlerce kişi emeklilik yaşını yükselten tasarıyı protesto etti.

Rusya'da Moskova başta olmak üzere birçok kentte emeklilik reformunu protesto etmek üzere onbinlerce kişi sokağa çıktı. Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nin (RFKP) çağrısıyla düzenlenen eylemlerde emeklilik yaşını yükselten yasa tasarısının iptali istendi.

RFKP'den yapılan açıklamada, Moskova'daki mitinge yüz bine yakın kişinin katıldığı belirtilirken, resmi yetkililer katılımın altı bin civarında olduğunu ileri sürdü.

'SEN EMEKLİ OL PUTİN'

Moskova'da yapılan mitingde "Sen emekli ol Putin" sloganları atılırken, "Emekli aylıklarımızla geçinmek istiyoruz, çalışırken ölmek değil" yazılı dövizler taşındı.

RFKP lideri Gennady Zyuganov mitingde yaptığı konuşmada "On binlerce kişi bugün burada emeklilik reformuna hayır demek için toplandı. Emeklilik reformu ülkemizdeki her bir yurttaşa vurulan bir darbedir" dedi. Rusya'da erkeklerin ortalama yaşam süresinin 60 civarında olduğunu belirten Zyuganov tasarının "mezarda emeklilik" anlamına geldiğini vurguladı.

Eylemler Moskova dışında St. Petersburg ve Novosibirsk'te de binlerce kişinin katılımıyla yapıldı.

TASS haber ajansı, Sibirya'nın Novosibirsk kentindeki gösteriye bin 200 kişinin katıldığını yazdı.

St. Petersburg'daki mitinge katılanlar Stalin portreleri ve kızıl bayraklar taşıdı. AFP'nin haberine göre mitinge katılanlardan 49 yaşındaki İrina İvanova "Putin emeklilik reformu olmayacak dediğinde birçokları ona inanmıştı. Bunun bir demagoji olduğu ortaya çıktı. Büyük hayal kırıklığına uğradım" diye konuştu. ​59 yaşındaki Galiba Nikiforova ise "Nasıl yaşayacağız bilmiyorum. 50 yaşın üzerindeki kimseyi işe almıyorlar" dedi.

Devlet Başkanı Putin, Mart ayında yapılan seçimler öncesinde emeklilik yaşının yükseltilmeyeceğini söylemişti. Ancak Meclise getirilen yeni yasa tasarısı ülkede emeklilik yaşının erkeklerde 60'tan 65'e kadınlardaysa 55'ten 63'e çıkarılmasını öngörüyor.

Putin'in partisi Birleşik Rusya Partisi tarafından desteklenen emeklilik planına karşı başlatılan imza kampanyasına bugüne kadar yaklaşık üç milyon Rusya vatandaşı destek verdi.

Devlete bağlı kamuoyu araştırma şirketi VTsIOM'un yayımladığı sonuçlara göre, Putin'in başkanlığına Mayıs ayındaki yüzde 80 oranındaki destek bu ay yüzde 64'e geriledi. Bu düşüşe emeklilik reformunun etkisinin büyük olduğu ifade ediliyor.