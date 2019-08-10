Rusya'da nükleer testte patlama: 5 ölü

Rusya’da askeri test sahası çevresinde sıvı yakıtlı motor testi sırasında yaşanan patlamada nükleer şirketi Rosatom’un beş personeli yaşamını yitirirken üç kişi de ciddi yanıklara maruz kaldı. Rosatom, Türkiye’deki Akkuyu santralinin yapımını üstlenen firma olarak biliniyor.

Rusya'da bir askeri test sahasında yapılan test sırasında yaşanan patlamada nükleer şirketinin beş personeli yaşamını yitirdi.

Rosatom mühendisliği ve teknik ekibi, kaza gerçekleştiğinde bir tahrik sistemi için "izotop güç kaynağı" üzerinde çalışıyordu. Patlama, radyasyon yükselmesine neden oldu.

Şirketin açıklamasında, “Arkhangelsk bölgesindeki askeri ateş menzilindeki sıvı reaktif tahrik sistemi testleri sırasındaki kaza sonucu, devlet kuruluşu Rosatom'un beş çalışanı öldü” dedi. Üç askeri ve sivil uzmanın durumları hala ciddi ancak Rus devlet basınına göre hayati tehlike bulunmuyor.

Ne tür bir deneysel füze veya jet motoru test edildiği açıklanmadı.

RADYASYON SIZINTISI TEHLİKESİ

Helikopterde yanık kurbanlarını almaya gelen sağlık ekiplerinin radyasyon sızıntısının devam ettiği bölgeye her hangi bir tedbir almadan giriş yapmaları dikkat çekti.

Severodvinsk yetkilileri, olaydan hemen sonra yapılan ölçümlerde, 0.6 mikrosieverin güvenlik limitinin üç katının üzerinde arka plan radyasyon seviyelerini göstermesi nedeniyle uyarıda bulundu. Ancak il valiliği, radyasyon seviyesinin günlük normlar içinde kaldığını ve bu nedenle nüfus için çok az risk teşkil ettiğini belirtti.

Severodvinsk şehir yönetimi cuma günü yaptığı açıklamada, son 24 saat içinde hiçbir değişikliğe tanık olmadıklarını söyledi. Federal Tüketici Koruma ajansının önderlik ettiği bir bilim insanı ekibi tarafından incelenen toprak, hava ve su örneklerinde de anormal radyasyon değerleri bulunamadı.