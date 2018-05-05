Rusya’da Navalnıy taraftarları Putin’i protesto etti

Liberal muhalefet lideri Navalnıy’ın çağrısıyla Rusya’nın 90 kentinde Putin ve hükümet karşıtı gösteriler düzenlendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için 7 Mayıs’ta “resmen göreve başlama töreni” yapılacak. Bu tören öncesinde liberal muhalefet lideri Aleksey Navalnıy’ın çağrısıyla 90 kentte gösteriler yapıldı.

Reuters haberine göre Navalnıy gösterilerden önce yaptığı açıklamada “Putin’e oy vermeyen milyonlarca yurttaşın dikkate alınması için dolandırıcılar ve hırsızlardan oluşan yönetimi zorlayacağız” dedi.

Putin Mart ayında yapılan seçimlerde oyların yüzde 76’sını alarak yeniden devlet başkanlığına seçildi. Yeni 6 yıllık dönem de dahil edildiğinde Putin’in toplam görev süresi 24 yıla ulaşmış oluyor.

Rusya Merkezi Seçim Komisyonu, muhalefet lideri Alexei Navalnıy'ın Mart’taki başkanlık seçimlerinde aday olmasına yolsuzluk suçunu gerekçe göstererek izin vermedi. Moskova’da gösterinin yapıldığı Puşkin Meydanı’na gelen Navalnıy gözaltına alındı. Ülke genelinde de onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.