Rusya'da helikopter düştü, 18 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde bir helikopter havalandıktan kısa bir süre sonra düştü, 18 kişi yaşamını yitirdi.

TASS Ajansının emniyet yetkililerine dayandırdığı habere göre, Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesinde, Utair havacılık şirketine ait helikopter havalandıktın kısa süre sonra sert iniş yaptı. Yere çarpmanın etkisiyle alev alan helikopterdeki 18 kişi kurtarılamadı.

Krasnoyarsk bölgesindeki İgarka havaalanından kalkan helikopterin pilot hatası veya teknik sorundan dolayı düşmüş olabileceğini belirtiliyor. Kazanın, havaalanından kalkan başka bir helikopterin taşıdığı yükle çarpışması sonucunda meydana gelmiş olabileceği ihtimaline de dikkat çekiliyor.

Kurtarma ekipleri, helikopterin her iki kara kutusunun da bulunduğu açıkladı.