Rusya’da gaz patlamasında ölü sayısı 38’e yükseldi

Rusya’nın Magnitogorsk kentinde bir binada meydana gelen gaz patlaması sonucu oluşan enkazdan çıkarılan ölü sayısının 38’e yükseldiği açıklandı.

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde bir apartmanda meydana gelen gaz patlaması sonucu ölenlerin sayısı 38’e yükseldi.

TASS haber ajansının aktardığına göre, enkazdan kurtarma çalışmaları sırasında son olarak bir kadının ölü bedenine ulaşıldı. Rusya Acil Durum Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada “Enkazdan bir kadın cesedi çıkarıldı. Ölü sayısı şu anda 38” dedi.

Halen 3 kişinin enkaz altında olduğu ifade ediliyor.

31 Aralık tarihinde meydana gelen gaz patlamasında on katlı binanın bir bölümü çökmüştü. Yetkililer binada 110 kişinin kayıtlı olduğunu belirtmişti.

Çelyabinsk Valisi Boris Dubrovskiy bölgede, Magnitogorsk’ta gaz patlamasında hayatlarını kaybedenlerin anısına dün gece yarısından itibaren yas ilan edildiği duyurmuştu.