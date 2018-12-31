Rusya'da gaz patlaması: 3 ölü, 79 kişinin akıbeti bilinmiyor

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk kentinde bir apartmanda patlama meydana geldi.

Rusya’nın Magnitogorsk kentinde bir bloktaki 10 katlı apartmanda gece saatlerinde bir gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonucunda 48 bina zarar gördü. Patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülüyor.

Sputnik'in haberine göre, Çelyabinsk Vali Yardımcısı Oleg Klimov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Yıkıntıların altından 3 kişi canlı, 3 kişi ölü olarak çıkartıldı. 79 kişinin akıbeti bilinmiyor" dedi.

Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko, olayla ilgili bir veya birden fazla kişinin taksirle öldürülmesi başlığı altında soruşturma başlatıldığını söyledi. Olay yerine bir grup soruşturma ekibi gitti.