Rusya’da emeklilik yaşını yükselten tasarı protesto edildi

Rusya’da emeklilik yaşını erkekler için 60’tan 65’e, kadınlar için 55’ten 63’e yükselten tasarı binlerce kişi tarafından protesto edildi.

Rusya’da hükümetin emeklilik yaşını yükselten tasarısına karşı binlerce kişi sokağa çıktı. Dünya Kupası’nın gerçekleştirildiği ülkede maçların oynandığı 11 kentte eylemlere izin verilmezken eylemlerin 30’ün üzerinde kentte gerçekleştirildiği bildirildi.

Dünya Kupası’nın başladığı gün açıklanan emeklilik tasarısına göre erkekler için emeklilik yaşı 60’tan 65’e, kadınlar içinse 55’ten 63’e çıkarılacak.

Sendikalar bu tasarının “mezarda emeklilik” anlamına geldiğini savunuyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Rusya’da ortalama ömür beklentisi kadınlar için 77, erkeklerin içinse 66.

BBC’nin haberine göre, Sibirya’nın Umsk kentinde 3 bin kişi emeklilik tasarısını protesto etti, diğer kentlerde de daha az katılımlı eylemler yapıldı.

Sendikaların ve komünistlerin düzenlediği eylemlerin yanı sıra liberal muhalif lider Aleksey Navalnıy yanlıları da tasarıyı protesto etmek için eylemler düzenledi. Navalnıy, Twitter’da yazdığı mesajda 39 kentte düzenlenen eylemlere yandaşlarının da katıldığını belirterek eylemlerden fotoğraflar paylaştı.

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev tarafından geçen ay açıklanan emeklilik tasarısının ardından ülkede Devlet Başkanı Putin’e desteğin yüzde 75’ten yüzde 69’a düştüğü ifade ediliyor.