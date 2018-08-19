Rusya'da eğitimde ve işte olmayan gençlerin sayısı artıyor

Rusya'da yapılan araştırmaya göre eğitimde olmayan ya da istihdam edilmeyen gençlerin oranı yüzde 17'ye yükseldi. Böyle bir 'gençlik kategorisinin' bulunmadığı Sovyetler Birliği'nin aksine bu oranın tüm dünyada arttığı görülüyor. Türkiye'de ise gençlerin üçte biri bu kategoride yer alıyor

Rusya’da Ekonomi Yüksek Okulu tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre 15-24 yaş arasında eğitim görmeyen ve çalışmayan gençlerin sayısı 2 milyon. Rusya gençliğinin yüzde 17’sine tekabül eden bu rakamın küçük yerleşimlerde daha yüksek olduğu görülüyor.

Eğitim ve çalışma sürecinin ikisine de dahil olmayan kişileri kapsayan bu kategorinin Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde yükseldiği biliniyor. İki alanda işlenen istatistik iş arayan ya da iş aramaya hazır ve çalışmayan ya da iş aramayanlardan oluşuyor.

KIRDA DURUM DAHA VAHİM

Moskova ve St. Petersburg gibi büyük kent merkezlerinde 2000-2016 yılları arasında yüzde 3 ile 11 aralığında seyreden bu grubun kırsal alanların bulunduğu daha küçük şehirlerde yüzde 5 ile 14 aralığında olduğu görülüyor.

İş arayanlar alanında erkekler kadınlara göre daha yüksek oranda iken iş aramayanlar alanında durum tersine.

Avrupa ortalamasının yüzde 13 olduğu "ne işte ne okulda" gençlik kategorisi Polonya’da yüzde 20, Estonya’da yüzde 16. Sovyetler Birliği’nde eğitim tüm yurttaşlar için ücretsiz olduğu ve istihdamın devamlılığının sağlandığı koşullar altında bu kategori ihmal edilecek kadar düşüktü.

TÜRKİYE'DE GENÇLERİN ÜÇTE BİRİ BOŞTA

Türkiye ise “ne işte ne okulda” gençler kategorisinde OECD ülkeleri içerisinde en yüksek orana sahip ülke. 2016 verilerine göre iş aramayanlar alanında yüzde 23 olan bu oran iş arayanlar alanında yüzde 29,8’e çıkıyor.