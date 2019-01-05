Rusya'da casusluktan tutuklanan ABD’li, dört ülkenin vatandaşı çıktı

Rusya'nın başkenti Moskova'da casusluk şüphesiyle gözaltına alınan ABD'li Paul Whelan'ın üç ülkenin daha vatandaşlığına sahip olduğu ortaya çıktı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da 28 Aralık'ta casusluk şüphesiyle gözaltına alınan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın dört ülkenin vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Paul Whelan'ın kardeşi David Whelan, Sputnik'e yaptığı açıklamada kardeşinin dört ülkenin vatandaşı olduğunu doğruladı. Whelan'ın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirildi.

David Whelan, "Onun dört vatandaşlığı olduğunu biliyorum, ama sanıyorum bunu zaten biliyorsunuz" dedi.

Kardeşinin Rusya'ya bir düğün için gittiğini belirten Whelan, kimin düğünü için gittiğini, onun arkadaşları hakkında bilgi vermek istemediği gerekçesiyle açıklamak istemedi.

Kardeşiyle görüşmek için Rusya'yı ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili soruyu "Ne benim ne de ailemin Rusya'yı ziyaret etmek gibi bir planımız yok" şeklinde yanıtladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD vatandaşı Paul Whelan'ı Moskova'da gerçekleştirdiği iddia edilen casusluk faaliyeti sırasında gözaltına almıştı.

Daha sonra Whelan'ın aynı zamanda Kanada, İngiltere ve İrlanda vatandaşı olduğu bildirildi. David Whelan'a göre, eski bir denizci olan kardeşi Paul Whelan, kurumsal güvenlik alanında çalışıyor ve bir düğüne katılmak için Moskova'ya gitti.