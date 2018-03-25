Rusya’da AVM yangını: 4 ölü, 26 yaralı

Rusya’nın Keremovo kentinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olayda 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

Rusya’nın Keremovo kentindeki 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı.

Sputnik'in haberine göre bölge acil durumlar bakanlığından bir kaynak "İlk bilgilere göre 4 çocuk öldü" dedi. Kaynak, çocukların yangından çıkan duman nedeniyle zehirlendiğini söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi de daha sonra 3'ü çocuk 4 kişinin öldüğünü, 26 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yangının gerçekleştiği yere 15 itfaiye ekibi sevk edildi. Polisin çembere aldığı olay yerinde 60 itfaiye görevlisi çalışmalara devam ediyor.