Rusya'da askeri akademide patlama: En az 4 yaralı

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir askeri akademide patlama meydana geldi. Patlamanın nedenine ilişkin açıklama yapılmazken en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Mojayskiy Askeri Hava Kuvvetleri Akademisi'nde meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı.

RIA Novosti haber ajansı, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini, en az 4 kişinin yaralı olduğunu duyurdu.

Akademideki bir binanın ikinci katındaki bir sınıfta meydana gelen patlamaya bir mayının yol açtığı iddiası Rus basınında dile getirildi.

Patlamanın ardından binadaki bir merdivenin çöktüğü ve 20 kişinin mahsur kaldığı ifade edildi.

Olayın ardından akademi binasına yangın söndürme ekipleri gönderildiği belirtilirken, patlamanın ardından yangın çıktığına dair bir bilgi bulunmuyor.

RT'nin haberine göre bazı basın organlarında bomba imha ekiplerinin de binada bulunduğu ifade edildi.