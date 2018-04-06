Rusya'da 12 general görevden alındı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 12 generali görevden aldığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 12 generali görevden aldı.

Yapılan resmi açıklamaya göre görevlerinden alınan askeri personelin Rusya İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Federal Cezaevi Hizmetleri ile Araştırma Komitesinde çalıştıkları belirtildi.

12 generalin neden görevden alındığına dair ise henüz bir bilgi gelmedi.

Görevlerine son verilen 11 general ve 1 albayın isimleri ise şöyle: