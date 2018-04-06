Rusya'da 11 general ve 1 albay görevden alındı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in 11 general ile 1 albayı görevden aldığı bildirildi.
Cuma, 06 Nisan 2018 20:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 general ile 1 albayı görevden aldı.

Yapılan resmi açıklamaya göre görevlerinden alınan askeri personelin Rusya İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ve Federal Cezaevi Hizmetleri ile Araştırma Komitesinde çalıştıkları belirtildi.

11 generalin ve 1 albayın neden görevden alındığına dair ise henüz bir bilgi gelmedi.

Görevlerine son verilen 11 general ve 1 albayın isimleri ise şöyle:

  • İçişleri Bakanlığı Trafik Güvenliğini Sağlama Müdür Yardımcısı Binbaşı-General Pavel Bugaev
  • Federal Cezaevi Hizmeti Araştırma Enstitüsü Şefi Binbaşı-General, Andrey Bıkov
  • İçişleri Bakanlığı Ural Hukuk Enstitüsü Başkanı, Binbaşı-General Aleksandr Guk
  • Acil Durumlar Bakanlığı Akademisi Başkanı General-Albay Şamsutdin Dagirov
  • İçişleri Bakanlığının Volgograd Bölgesi Başkan Yardımcısı Binbaşı-General Vitaly Şevçenko