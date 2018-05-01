Rusya'da 1 Mayıs: 500 ayrı mitinge 3 milyon kişi katıldı

Rusya'da başta başkent Moskova olmak üzere ülkenin dört bir yanında 1 Mayıs coşkuyla kutlandı. Kızıl Meydan'daki kutlamalara 130.000 kişinin katıldığını duyurdu. Tüm mitinglere katılanların sayısıysa toplamda 3 milyonu buldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, belediye tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlama etkinlikleri gerçekleştirildi. Sputnik'in haberine göre Kızıl Meydan'daki kutlamalarda 130.000 kişi yer aldı. Kutlamalara katılan isimler arasında Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de vardı. Katılımcılar "İşçi yoksul olmamalı", "Yaşasın işçi sınıfı", "Yaşasın 1 Mayıs", ''Gençlik, bizim geleceğimizdir" gibi sloganlar attı. Rusya'da Yakutsk, Krasnodar, Surgut, Kamara, Perm, İjevsk, Magnitogorsk, Voronejj, Vladivostok, Kursk kentleri de dahil olmak üzere ülke genelinde bugün yaklaşık 3 milyon kişinin katılımıyla 500 miting gerçekleştirildi.