Rusya yeni kıtalararası füzesini test etti

Rusya, yeni kıtalararası füzesi Sarmat'ı ikinci kez test etti.

Rusya, en yeni kıtalararası füzesi olan ve nükleer başlık taşıyabilen Sarmat adlı kıtalararası füzesini ikinci kez test etti.

Sputnik'in haberine göre testle ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, testin başarıyla tamamlandığını belirtirken füzenin fırlatıldığı anın görüntülerini yayımladı.

Açıklamada, "Test, Rusya'nın kuzeybatısındaki Plesetsk Uzay Üssü’nde yapıldı. Sovyet döneminde geliştirilen 'SS-18 Satan' NATO kod adlı 'Voyevoda' kıtalararası balistik füzelerinin yerini alacak Sarmat, ön uçuş ve uçuş başlangıç safhalarında performansını teyit etti" dendi.

PUTİN FÜZEYİ ANLATMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart'taki Federal Meclis konuşmasında, Sarmat'ın ağırlığının 200 tonu geçtiğini, bu silahın füze savunma sistemlerine görünmediğini ve hipersonik olanlar da dahil olmak üzere nükleer başlıklar taşıyabildiğini söylemişti.

Putin, Sarmat füzelerinde aktif deneme safhasına geçtiklerini de eklemişti.

NATO tarafından "Şeytan-2" olarak nitelenen Sarmat füzesi 200 ton ağırlığında, 35 metre uzunluğunda ve 20’den fazla nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor. Füzenin en önemli özelliği ise hedefleri her açıdan vurmasını sağlayan uzun menzili. Füze, bu özelliği nedeniyle Güney Kutbu üzerinden dahi uçup hedefe ulaşabiliyor.

Füzenin ilk testi 2017 yılı sonunda başarıyla gerçekleşmişti.